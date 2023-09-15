В ТОП-50 самых влиятельных евреев 2023 попал Пригожин, но не попал Зеленский

Главное: Зеленский не попал в список ТОП-50 самых влиятельных евреев 2023 года. Хотя в 2022 он занимал там 2 место. Зато в рейтинге появился Пригожин.

Детали: Израильская газета Jerusalem Post не включила Владимира Зеленского в список ТОП-50 самых влиятельных евреев 2023 года.

Зато в этом списке есть Евгений Пригожин (на символическом 52 месте в разделе постскриптум) и российский олигарх Роман Абрамович (22 место).

Возглавляет рейтинг Сэм Олтмен - главный исполнительный директор OpenAI, которая разработала нейросеть ChatGPT.

На втором месте - премьер Израиля Нетаньяху, на третьем - госсекретарь США Блинкен.

В 2022 году Зеленский занял ТОП-50 самых влиятельных евреев второе место, уступив лишь тогдашнему премьеру Израиля Яиру Лапиду.