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Фото-Новости > В ТОП-50 самых влиятельных евреев 2023 попал Пригожин, но не попал Зеленский

В ТОП-50 самых влиятельных евреев 2023 попал Пригожин, но не попал Зеленский

Агата Кловская
15.09.23 18:01
202
В ТОП-50 самых влиятельных евреев 2023 попал Пригожин, но не попал Зеленский

Главное: Зеленский не попал в список ТОП-50 самых влиятельных евреев 2023 года. Хотя в 2022 он занимал там 2 место. Зато в рейтинге появился  Пригожин.

Детали: Израильская газета Jerusalem Post не включила Владимира Зеленского в список ТОП-50 самых влиятельных евреев 2023 года.

Зато в этом списке есть Евгений Пригожин (на символическом 52 месте в разделе постскриптум) и российский олигарх Роман Абрамович (22 место).
 
Возглавляет рейтинг Сэм Олтмен - главный исполнительный директор OpenAI, которая разработала нейросеть ChatGPT.
 
На втором месте - премьер Израиля Нетаньяху, на третьем - госсекретарь США Блинкен.
 
В 2022 году Зеленский занял ТОП-50 самых влиятельных евреев второе место, уступив лишь тогдашнему премьеру Израиля Яиру Лапиду.
 
 
 

Тэги: Евгений Пригожин, Владимир Зеленский, Сэм Олтмен

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