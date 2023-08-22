Громкое ДТП в Луцке: пострадали дети

Главное: В Луцке перевернулся ЗИЛ. Пострадали дети.

Детали: В Луцке произошло громкое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что улице Глушец перевернулся грузовой автомобиль ЗИЛ под управлением 53-летнего местного жителя, который перевозил древесину.

В результате аварии пострадали два тринадцатилетних пешехода, которых травмировали выпавшие из машины деревья.

Телесные повреждения получил и сам водитель грузовика.

Всем пострадавшим была предоставлена медицинская помощь.

Кроме этого в результате ЧП механические повреждения получила машина Toyota, которая двигалась во встречном направлении, однако водитель автомобиля не пострадал.

Полицейские изъяли грузовик и древесину, возбуждено дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса), продолжается досудебное расследование.

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