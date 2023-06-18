Рагнарёк 3 (2023): дата выхода и первые кадры из финального сезона

Главное: Появились первые кадры из 3 сезона сериала «Рагнарёк». Премьера планируется в августе 2023.

Детали: Появились первые кадры из финального сезона сериала «Рагнарёк».

Рагнарёк — фэнтезийный сериал на норвежском языке, вдохновлённый норвежской мифологией: «Загрязнение воздуха и таяние ледников — в этом норвежском городе кажется, что конец света уже близок. А чтобы победить старое зло, нужна легенда».

Премьера 3 сезона сериала «Рагнарёк» планируется в августе 2023 года.