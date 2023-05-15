В Николаеве погибла маленькая девочка, играя на батуте

Главное: В Николаеве погибла девочка, которая играла на надувном батуте и запуталась в петлях на стенке одного из его отделений. Владелицу батута задержали.

Детали: Стражи порядка устанавливают обстоятельства смерти ребенка на территории детского городка в Николаеве. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Николаевской области.

В частности, 13 мая около 14:00 в полицию поступило сообщение о том, что на территории детской площадки погиб ребенок.

По информации начальника ГУ Нацполиции Николаевской области Сергея Шайхета, предварительно установлено, что девочка в возрасте около четырех лет играла на надувном батуте и запуталась в петлях на стенке одного из его отделений. По предварительным выводам экспертов, смерть ребенка наступила в результате удушения.

Следователи задержали 45-летнюю владелицу батута в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия».

В настоящее время решается вопрос об уведомлении женщины о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

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