В Луцке женщина пыталась продать чужого ребенка за $30 тысяч

Главное: Дикий случай произошел в Луцке. Чтобы улучшить свое материальное положение, женщина решила продать чужого 11-месячного ребенка.

Детали: В Луцке пресекли попытку продажи ребенка, за младенца «продавец» хотела 30 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в пятницу, 24 марта.

Правоохранители получили информацию, что жительница Луцка среди своих знакомых подыскивает желающих «приобрести» младенца.

Позже стало известно, что 26-летняя женщина-«продавец» заботилась о сыне своей 23-летней подруги, которого та тайно родила дома в апреле 2022 года и на следующий же день после родов отдала ей.

«Сначала женщина беспокоилась о младенце, пряча от посторонних глаз, а затем, чтобы улучшить свое материальное положение, начала подыскивать лиц, готовых приобрести 11-месячного ребенка», — говорится в сообщении.

Во время передачи ребенка покупателю злоумышленницу задержали. Ребенка изъяли, он находится в больнице.

Женщине сообщили о подозрении в торговле людьми. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. После изучения всех обстоятельств и фактов действиям матери также будет дана правовая квалификация.

В тему: В Черновцах парочка пыталась продать похищенного ребенка за 106 тысяч.