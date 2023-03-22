Под Киевом мать выбросила из окна своего двухмесячного ребенка

Главное: В Вишневом произошла трагедия. Там женщина выбросила с пятого этажа своего двухмесячного ребенка, он скончался в больнице от полученных травм.

Детали: В Киевской области мать выбросила младенца с пятого этажа. Об этом 22 марта сообщил глава областной полиции Андрей Небытов.

Он уточнил, что трагедия произошла в городе Вишневое 21 марта.

«Двухмесячного мальчика срочно госпитализировали в больницу, но от полученных травм ребенок погиб. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, не исключено, что у 29-летней матери была послеродовая депрессия», — подчеркнул руководитель полиции Киевской области

Ведется досудебное расследование.

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