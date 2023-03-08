Александр Мациевский: стало известно имя украинского военного, расстрелянного за слова «Слава Украине»

Главное: Подтверждены данные расстрелянного украинского военнопленного — это Александр Мациевский, солдат роты огневой поддержки 163 батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО.

Детали: Подтверждены данные расстрелянного украинского военнопленного — это Александр Мациевский. Об этом сообщает региональное управление Сил ТрО «Север» ВСУ.

Мать, сын и военнослужащие его подразделения узнали мужчину на видео с расстрелом после слов «Слава Украине». Его опознали по нескольким приметам, в частности, по закрытому пластырем ушибу над правой бровью.

О смерти своего сына мать Александра узнала 7 января 2023. Тело ей вернули 14 февраля 2023 года в рамках обмена.

Ранее главред сайта «Цензор» Юрий Бутусов заявил, что расстрелянный на видео военный это не Тимофей Шадура из 30-й бригады, как об этом заявлялось ранее. По его словам погибший — Мациевский Александр Игоревич, солдат роты огневой поддержки 163 батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО.

В тему: Оккупанты расстреляли украинского пленного за слова «Слава Украине». Видео 18+