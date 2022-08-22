В Одессе вывесили российский триколор

Главное: В Одессе на балконе жилого дома вывесили российский флаг, позже его сняли жильцы.

Детали: В Одессе на балконе жилого дома вывесили российский флаг и надпись «Одесса — русский город». Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Как пишут очевидцы, флаг появился на балконе дома на проспекте Небесной сотни. Его сняли жильцы. На место приезжала полиция. Сейчас ищут тех, кто вывесил флаг и банер.

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