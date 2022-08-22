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Фото-Новости > Минкульт Украины запустил флешмоб с сексуальным подтекстом и тут же «спрыгнул с темы»

Минкульт Украины запустил флешмоб с сексуальным подтекстом и тут же «спрыгнул с темы»

Агата Кловская
22.08.22 16:44
291
Минкульт Украины запустил флешмоб с сексуальным подтекстом и тут же «спрыгнул с темы»

Главное: Минкульт Украины решил создать «универсальное приветствие» ко Дню Независимости Украины и запустил флешмоб, но оказалось, что новый символ описывает процесс пенетрации (секс пальцами). После этого флешмоб отменили.

Детали: Минкульт Украины вместе с рекламным агентством Banda Agency решили создать новое «универсальное приветствие» ко Дню Независимости Украины и запустили флешмоб, но попали в сексуальный скандал. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Во флешмобе приняли участие Alyona Alyona, Даша Астафьева, Джамала, Надя Дорофеева и сам глава Минкульта Александр Ткаченко.

В комментариях украинцы массово призвали удалить пост и не позориться, потому что этот жест имеет вполне определённое сексуальное значение. Его называют «Шокер» или «Two in the pink, one in the stink» и описывает он процесс пенетрации пальцами (секс пальцами).

После того, как скандал набрал обороты агентство Banda Agency заявило, что они хотели выбрать «безопасный жест для всех территорий Украины», а традиционный жест тризуба из пальцев, который использовал Вячеслав Чорновил, опасно поднимать на захваченных Россией территориях и он ассоциируется «с одной из политических партий» (очевидно, речь идет о «Свободе»).

«Однако ваши комментарии убедили нас в том, что сила тризуба Чорновила бесспорна. Мы уважаем эту позицию и предлагаем использовать тот жест тризуба, который вам нравится», — говорится в заявлении на странице агентства в Instagram.

На данный момент пост, который и вызвал дискуссию среди украинцев, уже удален со страницы Banda Agency.

Также Banda Agency публично принесло за это извинения. «Извините, про@бали», — заявили в агентстве, заявив, что теперь будут «заслуженно выгребать».

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

Тэги: скандал, флешмоб, курьезы, пенетрация

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