ДТП в Польше: разбился украинский автобус

Главное: В Польше произошло ДТП. В аварию попал автобус из Украины.

Детали: Поздно вечером среды, 2 февраля, в Свидницком уезде (Польша) произошло ДТП. В аварию попал автобус из Украины, который ехал по маршруту Черновцы-Щецин, об этом пишут местные СМИ.

Отмечается, что инцидент случился на национальной дороге №17.

Машина вылетела с трассы и перевернулась.

Известно, что в автобусе находились двадцать пять пассажиров и два водителя.

Два пассажира пострадали, но госпитализация не понадобилась.

Правоохранители говорят, что водитель не был пьян. Но его оштрафовали на полторы тысячи злотых (примерно 375 долларов).

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