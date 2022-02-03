ДТП в Польше: разбился украинский автобус

Главное: В Польше произошло ДТП. В аварию попал автобус из Украины.
Детали: Поздно вечером среды, 2 февраля, в Свидницком уезде (Польша) произошло ДТП. В аварию попал автобус из Украины, который ехал по маршруту Черновцы-Щецин, об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что инцидент случился на национальной дороге №17.
Машина вылетела с трассы и перевернулась.
Известно, что в автобусе находились двадцать пять пассажиров и два водителя.
Два пассажира пострадали, но госпитализация не понадобилась.
Правоохранители говорят, что водитель не был пьян. Но его оштрафовали на полторы тысячи злотых (примерно 375 долларов).
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