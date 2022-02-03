В Кропивницком прогремел взрыв в девятиэтажке. Есть погибшие

Главное: В одной из девятиэтажек Кропивнницкого прогремел взрыв, после чего начался пожар. Один человек погиб, еще трое пострадали. Среди травмированных есть дети.

Детали: Накануне в Кропивницком в квартире девятиэтажки прогремел взрыв — три человека пострадали, один человек погиб. Об этом сообщает ГСЧС.

В 15:59 к спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 9-этажного жилого дома по улице Попова. В 16:44 пожар локализовали на площади 60 квадратных метров, а в 17:03 — ликвидировали.

«В результате происшествия погиб 1 человек и 3 человека пострадали, из них 2 ребенка. Разрушений несущих конструкций нет», — сказано в сообщении.

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