В ДТП на Тернопольщине с участием маршрутки появились первые жертвы

Главное: В Тернопольской области в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем появились первые жертвы. Погибли водитель и пассажир рейсового автобуса.

Детали: В результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, которое произошло в среду в Тернопольской области, погибли два человека, а 7 пострадали. Полиция возбудила дело. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

«В результате удара госпитализировали обоих водителей, двух пассажиров из легкового автомобиля и 5 из буса. У пострадавших травмы различной степени тяжести. Водителя и пассажира из рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще двое пассажиров в тяжелом состоянии», — рассказали в полиции.

В ходе расследования стало известно, что автобус был дооборудован из грузового автомобиля в пассажирский.

По предварительной информации правоохранителей, водители обоих транспортных средств были трезвы, у них были взяты образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Сейчас следователи устанавливают детали ДТП и причины выезда на полосу встречного движения.

Продолжается следствие в соответствии с ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц).

В тему: В Тернопольской области в результате столкновения маршрутного микроавтобуса Тернопль-Кременец с легковым автомобилем пострадали девять человек.