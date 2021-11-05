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ТОП-ТЕМЫ:
Фото-Новости > В Украине заметили полярное сияние

В Украине заметили полярное сияние

Александр Панько
05.11.21 10:32
218
В Украине заметили полярное сияние

Главное: Полярное сияние было зафиксировано в Украине. Его увидели в Волынской области.

Детали: В ночь на минувший четверг, 4 ноября, в Киверцах (Волынская область) заметили полярное сияние. Его зафиксировал фотограф Андрей Гаврилюк, передает Meteoprog.

Явление было замечено на пятидесятой широте в 0-10 ночи.

Специалист говорит: «Фотографически наблюдалось десять-пятнадцать минут как красное свечение в северной части неба, затем накрыла слоистая облачность и туман».

Полярное сияние

Он добавил: «Из-за мощной геомагнитной бури Q индекс локально поднимался до 8!».

Полярное сияние

В тему: В Гренландии произошло редчайшее природное явление.

Тэги: общество, природное явление, регионы, Волынская область, новости Украины, полярное сияние

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