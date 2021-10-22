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Фото-Новости > В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино

В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино

Агата Кловская
22.10.21 18:22
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В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино

8, 9 и 10 октября в кинотеатре «Планета Кино» в Днепре прошел международный фестиваль инновационного кино «KINNOVATION». В программе 3-дневного киноивента были показы, мастер-классы от специалистов из Украины и США, питчинг киностартапов, интересные встречи и дискуссии. Фестиваль состоялся в кинотеатре «Планета Кино».

На мастер-классе «Как стать продавцами истории» режиссер Любомир Левицкий рассказал, как совместить творчество с прибылью, поделился успешными кейсами и где искать стартовые точки проекта. Мастер-класс Сергея Машевского назывался «Как VFX технологии стали неотъемлемой частью Голливуда». Сергей поделился личным опытом работы и планами создания в Украине конкурентоспособной VFX отрасли. На мастер-классе «иммерсивные медиа» Алена Стулий рассказала об опыте работы с VR и AR, про зарубежные кейсы и проекты компании Sensorama.

«Планета Кино — это современная сеть кинотеатров, она недавно работает и в Днепре с инновационной технологии Cinetech + Laser и имеет лучшие технические возможности для поддержки такого уровня мероприятий. Надеемся, зрители и участники „KINNOVATION“ в полной мере смогли оценить инновационность, технический уровень, комфорт и сервис кинотеатра, который всегда поддерживает интересные инициативы, способствует развитию прогрессивного мышления и с радостью принимает своих любимых гостей» — говорит директор кинотеатра «Планета Кино» в г.. Днепр, Наталья Литвиненко.

На фестивале было представлено 5 номинаций: VR-кино, 3D-кино, Мобильное кино, VFX-кино и киностартапы. На большом экране показали лучшие фильмы снятые на смартфон, кинокартины со спецэффектами и 3D-кино последних лет.

«На фестиваль было подано более 1000 конкурсных работ из более 80 стран мира, — отмечает директор фестиваля Илья Свидлер. — В финальную программу вошли кинокартины из Украины, Германии, Бельгии, Франции, Польши, Канады, Филиппин, Великобритании, Испании, Новой Зеландии, США и других стран».

В программе 3D-кино соревновались 4 картины: немецкий фильм «Безумный арендатор» от режиссеров Марка Вайса и Мартин де Маттиа; французская драма и фильм ужасов «Вдовец» режиссера Флориан Масули; французская драма «Жанна» от режиссера Фабьен Ремблие; польская драма «Глубокое погружение» режиссера Милоша Германовича.

В рамках программы Мобильное кино зрители посмотрели 9 фильмов со всего мира: канадский документальный фильм «Холодная волна», режиссер Мэтт Аллен; триллер с Филиппин «Собрание», режиссер Арвин Белармино; немецкая картина «Изнутри», режиссеры Борис Эрцег и Сандро Эрчег; канадский фантастический фильм «Фазный Блок», режиссеры Мартин Рейш и Шон Суини; швейцарский постапокалиптический фильм «Одна», режиссер Рафаэль Ислер; игровое кино из США «Хобби», режиссер Колин Род; русская драма «ВОЙНА — ЭТО НЕ ИГРА», режиссер Артур Михеев; испанская комедия «Багамы», режиссер Макс Дени; французская драма «Под водой», режиссер Том Ф. Пардо.

В программе фестиваля в номинации VFX-кино приняли участие 9 фильмов: канадское фэнтези «Тренер морского конька», режиссеры Рикардо Бонисоли и Бабак Бина; немецкая картина «Охваченный», режиссеры Роман Келин, Фалько Паепер, Флориан Виттманна; фантастический фильм из Великобритании «Ловец», режиссер Рассул Эджи; канадская фантастика «4 AMP (ЭМП)», режиссер Адам Марисетт; драма из Великобритании «В это время прежде», режиссер Магали Барбе; испанский фантастический фильм «Проект Шелл», режиссеры Алехандро Хименес, Фатима де лос Сантос, Бернардо Гонсалес; приключенческое фэнтези с Новой Зеландии «Чешуя Дракона», режиссер Джеймс Каннингэм; анимационная комедия с Новой Зеландии «Колючий», режиссер Джеймс Каннингэм; драма из Новой Зеландии «Убивая Новозеландскую птицу — Туи», режиссер Питер МакКулли.

В VR-зоне фестиваля зрители наслаждались фильмами 360 градусов. В программе VR-кино были представлены три картины: немецкий фильм «1-й шаг-От Земли до Луны», режиссера Йорга Куртиала; документальный украинский фильм «Вивчари.Иван», режиссера Игоря Стрембицкого; французский исторический триллер «11.11.18 VR EXPERIENCE» от режиссеров Джанго Шревенса и Себастьена Тиксадор.

Подробную информацию о фильмах фестиваля вы найдете на сайте.

Алена Стулий, председатель видео департамента компании Sensorama так описывает свои мысли о фестивале: «360 фильмы, представленные на фестивале Kinnovation, очень разные по жанру и формату и это позволяет зрителям увидеть: как в VR можно рассказать экзистенциальную документальную историю, как показать публицистическую реконструкцию или как сделать тяжелую драматическую работу с кучей актеров, реквизитом, спецэффектов — всем тем, что свойственно классическому кино. Все работы технически очень качественные. Все оставляют определенное настроение и желание осмыслить увиденное. Мне нравится, что с помощью VR ты не просто можешь за час просмотреть различные изображения, ты можешь почти побывать на Луне, а затем в Карпатах или даже перенестись во времени».

На питчинг фестиваля были представлены: французски платформы для заключения медийных контрактов и обеспечения взаимодействия между агентами по продаже и покупателями контента Archipel Content & Archipel Market; американский онлайн-кинотеатр Cinenso; инновационный звуковой сервис Cinewav; приложение Greta, которое позволяет людям с недостатками зрения и слуха просматривать кино без ограничений; а также украинский стартап — первый в Украине международный фестиваль полнокупольных фильмов DIFFNA.

В жюри фестиваля вошли кинематографисты, представители шоу-бизнеса, представители кино и медийных компаний: Любомир Левицкий, Эндрю Мьорхи, Евгений Чепурняк, Анна Мачехи, Александра Тесленко, Алена Стулий и Наталья Байдан.

Победителями фестиваля стали немецкая VR-одиссея «1й шаг от Земли до Луны», реж. Йорг Куртиал; британская VFX-картина «В это время прежде», реж. Магали Барбе; впечатляющий немецкий анимационный 3D-фильм «Безумный арендатор», реж. Марк Вайс и Мартин де Маттиа; американская короткометражка «Хобби», снятая на смартфон, реж. Колин Рид. Лучшим стартапом признали «GRETA AND STARKS».

Фестиваль прошел в рамках программы «Культурная столица» при поддержке Департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета.

Партнерами фестиваля выступили: «Фраза», Sensorama Lab, DEMI, Планета кино, Contrabas video production, Noosphere NGO, а также Gorod.dp.ua, Folga, Хочу.ua, 056.ua, Dnepr.com, Днепр вечерний, Киноафиша, Starway Magazine, Kinowar.com, Woman Magazine, PlayUA.

Тэги: Днепр, кино, фестиваль, 3D, инновации, технологии, AR, VFX, Kinnovation, VR

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