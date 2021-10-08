Неизвестные развесили на мостах баннеры против Коломойского

Главное: В соцсетях появились фотографии баннеров с призывом к президенту Украины ввести санкции против бизнесмена Игоря Коломойского, которые появились на мостах якобы в разных городах Украины.

Детали: В разных городах Украины заметили баннеры с призывом ввести санкции против олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщил бывший народный депутат, бывший командир штурмовой роты батальона «Айдар» Игорь Лапин на своей странице в Facebook.

В подтверждение он опубликовал две фотографии, не указав при этом, о каких городах идет речь.

В тему: 5 марта 2021 года Госдеп США объявил о введении санкций в отношении Игоря Коломойского и его семьи за коррупционные действия. Таким образом с этого дня самому олигарху, а также дочери Анжелике Коломойской и сыну Израилю запрещен въезд в эту страну.

Напомним: В апреле 2019 г американское Федеральное бюро расследований начало расследование против Игоря Коломойского из-за возможных финансовых преступлений.