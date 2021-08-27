В США на границе с Мексикой начала разрушаться стена Трампа за $15 млрд

Главное: Стена, которая была возведена на границе США с Мексикой, начала разрушаться из-за погодных катаклизмов. Стоимость этого проекта составляет более $15 млрд.

Детали: На границе США и Мексики в результате рекордного уровня осадков и наводнения начала разрушаться стена, которая была многомиллиардным проектом бывшего президента Дональда Трампа. Об этом пишет Gizmodo.

Причиной разрушения стали мощные ливни, из-за которых прилегающие реки вышли из берегов. Наводнение разрушило как минимум 6 металлических шлюзовых ворот, построенных в стене на случай подъема уровня воды. Они были забиты принесенными потоками воды мусором, ветками, стволами деревьев и песком. Директор некоммерческой организации Cuenca Los Ojos Хосе Мануэль Перес Канту сообщил, что дожди буквально сорвали шлюзы с петель.

Самые крупные повреждения зафиксировали на участке между городом Дуглас в штате Аризона и заповедником дикой природы Сан-Бернардино. На других участках в стене появляются и постепенно увеличиваются трещины и щели.

Большая часть Запада страдает от глубокой засухи, но муссонные дожди, которые прошли этим летом в некоторых районах Юго-Запада, принесли рекордные осадки в южной половине Аризоны. На данный момент в Дугласе выпало почти вдвое больше осадков, чем в среднем за сезон муссонов. По данным Национальной метеорологической службы, выпало 2,15 дюйма (5,5 см) дождя.

Именно такое развитие событий прогнозировали эксперты, когда экс-президент Дональд Трамп подгонял строительство стены на границе с Мексикой, несмотря на то, что ее возведение в отдельных районах нарушало требования об охране природы.

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