В Киеве на Голосеево произошла стрельба. Ранены полицейские

Главное: На Голосеевском проспекте в Киеве произошла стрельба, в результате чего пострадали двое правоохранителей. Введена спецоперация «Гром».
Детали: В Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба. Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе полиции Киева.
По городу введена спецоперация «Гром».
Кроме того, Telegram-канал «Киев.Оперативный» сообщает, что в результате стрельбы пострадали двое правоохранителей. Эту информацию в полиции пока не подтверждают.
В пресс-службе полиции отметили, что детали происшествия будут позже.
При этом на сайте полиции Киева информации о стрельбе на Голосеевском проспекте нет.
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