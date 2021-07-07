В Киеве на Голосеево произошла стрельба. Ранены полицейские

Главное: На Голосеевском проспекте в Киеве произошла стрельба, в результате чего пострадали двое правоохранителей. Введена спецоперация «Гром».

Детали: В Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба. Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе полиции Киева.

По городу введена спецоперация «Гром».

Кроме того, Telegram-канал «Киев.Оперативный» сообщает, что в результате стрельбы пострадали двое правоохранителей. Эту информацию в полиции пока не подтверждают.

В пресс-службе полиции отметили, что детали происшествия будут позже.

При этом на сайте полиции Киева информации о стрельбе на Голосеевском проспекте нет.

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