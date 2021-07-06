ЧП в Польше: вертолет с украинцами упал в озеро

Главное: Вертолет с украинцами упал в озеро в Польше. Пострадали три человека.

Детали: Утром вторника, 6 июля, в Польше произошло ЧП. Как пишут местные СМИ, в озеро Талты упал вертолет, на борту которого находились украинцы.

В результате аварии пострадали три человека, которые были в нем.

Уже выяснилось, что буквально сразу же после набора высоты у машины возникли проблемы с двигателем, после чего она на небольшой скорости снизилась и упала в воду, где и утонула.

К счастью, рядом проплывали туристы, которые спасли украинцев.

Уточняется, что наши сограждане живут в Польше. Их госпитализировали.

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