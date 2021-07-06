Названа причина обвала путепровода в Киеве

Главное: Путепровод на «Берестейской» в Киеве частично обвалился из-за недавней аварии. Реконструкция сооружения начнется в ближайшее время.

Детали: Обвал части путепровода на «Берестейской» произошел в результате недавней аварии. Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевавтодормост».

В результате обследования путепровода, выяснилось, что обвал защитного слоя бетона и перил вызван чрезмерной нагрузкой во время удара 1 июля, когда в сооружение врезался грузовик.

Пресс-служба отмечает, что именно авария повлекла деструкцию бетона в самых слабых местах сооружения. Несмотря на все, в 2020 году, путепровод был признан «ограниченно работоспособным».

«В дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция сооружения с заменой пролетного строения», — пишет пресс-служба.

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