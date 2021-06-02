Из-за глупой ошибки водителя шестеро детей на Херсонщине оказались на больничных койках

Главное: В результате масштабного ДТП на Херсонщине столкнулись 5 автомобилей пострадали восемь людей, большинство — дети. Двое из них оказались в реанимации.

Детали: Вечером 1 июня в «Единый центр 102» полиции Херсонской области поступило сообщение о масштабном дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Алешки — Голая Пристань — Скадовск», где произошло столкновение пяти автомобилей. Как сообщается на официальной странице полиции Херсонской области в Facebook, дорожно-транспортное происшествие произошло примерно на 15 км автодороги недалеко от садового товарищества «Бригантина».

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что 71-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, совершая маневр поворота налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю Infiniti QX-50, который двигался навстречу. В результате между автомобилями произошло касательное столкновение, после чего Infiniti неконтролируемо выехал на встречную для него полосу движения, где произошло его столкновение с автомобилями Skoda Octavia, Kia Cerato и Mazda CX-5.

Как сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский, в результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь была оказана 8 лицам, из которых шестеро детей. При этом самой младшей девочке нет еще и года.

Больше всего пострадали двое пассажиров Kia Cerato. Это 8-летний мальчик, который с травмой головы был помещен в реанимационное отделение детской областной больницы для проведения полного обследования, и его 56-летняя жена, которую госпитализировали в больницу с переломом ключицы. Другие участники ДТП получили незначительные ушибы.

В настоящее время в медицинских учреждениях с телесными повреждениями также находятся взрослая женщина и двое детей. Один ребенок находится в реанимационном отделении в бессознательном состоянии.

Отмечается, что визуально все водители транспортных средств были трезвы. Однако каждый из них сдал анализы на установление содержания алкоголя в крови.

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