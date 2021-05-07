На Одесщине алкаш напоил 9-летнего мальчика до полуобморочного состояния

Главное: В городе Черноморск Одесской области мужчина напоил 9-летнего мальчика водкой. Ребенка в состоянии сильного алкогольного опьянения доставили в больницу.

Детали: Поздно вечером 6 мая группа быстрого реагирования Муниципальная варта получила сообщение о мужчине, который напоил малолетнего ребенка водкой на парковке городского пляжа в Черноморске Одесской области. Как сообщается на официальной странице группы в Facebook, прибыв на место происшествия выяснилось, что мальчик 9 лет находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ребенка немедленно доставили в приемное отделение Черноморской больницы, а мужчину — в Одесское районное управление полиции № 2.

Детали выясняются.

В тему: В марте 2014 года в Шостке Сумской области 12-летний мальчик попал в реанимацию после двух выпитых рюмок водки.