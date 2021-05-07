Известного аристократа обвинили в вопиющем преступлении

Главное: Лихтенштейнского принца обвинили в браконьерстве. Он убил самого большого медведя Румынии.

Детали: Принц Йозеф-Эммануэль Леопольд Мария фон унд цу Лихтенштейн попал в неприятный скандал. Экологи из организаций Agent Green и VGT заявили, что он убил самого большого медведя Румынии.

Отметим, что 31-летний принц – племянник князя Лихтенштейна Ханса-Адама II.

Защитники природы говорят, что инцидент произошел еще 13 марта, когда аристократ ездил поохотиться в румынские Карпаты, заплатив за лицензию семь тысяч евро. Ему разрешили застрелить медведицу, которая нанесла ущерб фермерам в населенном пункте Ойдула.

Информируется, что принц вместо этого убил семнадцатилетнего медведя по кличке Артур, который считался самым крупным в стране и, возможно, ЕС. Животное жило в лесу и не выходило к местным жителям.

Экологи уверяют: «Принц приехал не для того, чтобы решить проблему местных жителей. Он просто хотел убить медведя и забрать домой самый большой трофей, чтобы повесить себе на стену».

В конце апреля Министерство охраны природы Румынии начало свое расследование.

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