В столичном метро очередь из пассажиров вела аж на улицу

Главное: Несмотря на локдаун, пассажиров в столичном метро очень много. На некоторых станциях метро очереди в подземку начинались еще с улицы.

Детали: В понедельник, 26 апреля, в Киеве в метро, несмотря на локдаун, заметили огромное скопление людей в вагонах и очереди в подземку. Об этом сообщает издание 44.ua.

Очевидцы утверждают, что в начале локдауна такого не было.

В телеграмм-канале «Киев сейчас» сообщают, что на станции метро «Позняки» очередь из людей была аж на улицу. По предварительным данным, это произошло из-за того, что здесь была открыта только одна дверь.

В тему: Стало известно, когда Киев может выйти из «красной» зоны карантина.