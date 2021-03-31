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Фото-Новости > В Днепре в собственном авто сожгли бизнесмена. Перед этим его пытали

В Днепре в собственном авто сожгли бизнесмена. Перед этим его пытали

Александр Панько
31.03.21 17:16
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В Днепре в собственном авто сожгли бизнесмена. Перед этим его пытали

Главное: 30 марта под Днепром был обнаружен сожженный автомобиль с телом бизнесмена Анатолия Мищенко. Полиция не исключает, что перед смертью его пытали.

Детали: В Днепре обнаружили сожженным в собственном автомобиле Toyota Highlander директора крупного оружейного магазина «Ибис» 42-летнего Анатолия Мищенко, который был объявлен в розыск как без вести пропавший после того, как в понедельник, 29 марта, уехал в неизвестном направлении из магазина около 9:30 и после этого связь с ним оборвалась. Об этом сообщает «Днепр оперативный».

Накануне его сожженный автомобиль обнаружили под Днепром в районе Старых Кодак, на заднем сидении находился обгоревший труп, также в салоне была пустая канистра для бензина. Экспертиза ДНК подтвердила, что останки принадлежат Анатолию Мищенко.

Горящий внедорожник случайные прохожие увидели во вторник, 30 марта. Люди вызвали к месту ЧП спасателей и правоохранителей.

По предварительным данным, происшествие квалифицируется как убийство и сокрытие улик с помощью поджога. Ведется следствие.

Источник в правоохранительных органах, рассказал подробности его смерти.

«Вчера где-то в 17:50 сотрудники городского управления нашли автомобиль и останки человеческих костей. Потерпевший лежал между передним и задним сидением. Температура была настолько высокой, что мясо сгорело. Кости поломаны, видно, что его пытали. И, очевидно, смерть наступила до поджога», — рассказал источник.

По его словам, у правоохранителей уже есть подозреваемый, но он пока не признается в содеянном.

«Даже если он признается в умышленном убийстве, то причину смерти все равно установить не удастся. Но Мищенко бывший сотрудник „Беркута“, поэтому хоть и маленького роста и упитанной комплекции, но очень крепкий и спортивный. Он мог себя защитить», — утверждает источник.

У полиции есть несколько версий мотивов, кто мог быть причастным к вероятному убийству Мищенко.

«Дело в том, что у потерпевшего был бракоразводный процесс, в свое время, жена угрожала, что она его убьет или закажет. Также есть вероятность, что его могли убить сотрудники правоохранительных органов, так как потерпевшего заманили в такой район, где нет видеокамер», — резюмировал источник.

В тему: В марте 2017 года в Киеве неизвестные расстреляли бизнесмена прямо в автомобиле. Его детей доставили в больницу.

Тэги: пытки, убийство, общество, Днепр, Днепропетровская область, новости Украины, сожжение

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