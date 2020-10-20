В киевском парке задержали мужчину, который преследовал двух девушек

Главное: В столичном парке на Лесном массиве задержан мужчина, который преследовал девушек. Он вел себя довольно агрессивно.

Детали: На Лесном массиве Киева в парке «Киото» муниципальная охрана задержали мужчину, который преследовал двух девушек. Об этом сообщает Муниципальная стража Киева в Facebook.

Муниципалы добавили, что, мужчина вел себя агрессивно — ругался и угрожал.

«На замечание не реагировал, а бросился в драку», — рассказали в Муниципальной страже.

На мужчину надели наручники и передали полиции.

В тему: В августе 2018 года в Киеве в парке на Дорогожичах неравнодушные местные жители поймали и наказали извращенца, который пугал девушек и детей.