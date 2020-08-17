«Мы вроде ни с кем не воюем»: российские блогеры удивились сгоревшей военной технике на границе с Украиной

Главное: В с. Синявское Ростовской области обнаружено большое скопление сгоревшей и поврежденной военной техники.

Детали: В Ростовской области, недалеко от границы России с Украиной, местные блогеры обнаружили множество сгоревшей военной техники. Как сообщает канал «Ростов Главный» в Telegram, целое «кладбище» из боевых машин и другого вооружения зафиксировано возле села Синявское.

«Откуда её столько? Мы вроде ни с кем не воюем», — удивляются блогеры.

Отметим, что от Синявского до украинской границы менее 100 км.

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