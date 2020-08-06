Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Закарпатье банда под руководством женщины шантажировала людей интимными видео

Александр Панько
06.08.20 15:06
255
На Закарпатье банда под руководством женщины шантажировала людей интимными видео

Главное: На Закарпатье задержана группа преступников, которые вымогали у пострадавших $2 тыс. под угрозой опубликования интимного видео.

Детали: Закарпатские правоохранители задержали группу вымогателей, в состав которой входила 29-летняя женщина. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, работники оперативного подразделения полиции Закарпатья получили информацию о том, что в областном центре «работает» группа вымогателей, которые шантажируют местных жителей и требуют от них денежные средства.

В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что трое жителей Львовщины спланировали схему по незаконному заработку. Главным действующим лицом была 29-летняя женщина. согласно плану злоумышленников, женщина знакомилась с мужчинами, соблазняла их, и когда дело доходило до интима, в разгаре процесса в помещение врывались сообщники девушки и начинали снимать все на камеру.

После этого мужчине, которого «поймали с поличным», предлагали откупиться, заплатив $2 тыс. В противном случае злоумышленники угрожали распространить видео среди родных жертвы и публично, через социальные сети.

Полицейские, разработали схему операции по задержанию преступников и, при силовой поддержке роты полиции особого назначения 5 августа прекратили преступную деятельность.

Вымогателям предъявлено подозрение по статье о вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В тему: 9 марта 2010 года сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУВД по Новосибирской области задержали мужчину, который, выдавая себя за колдуна, насиловал жертв, записывая свои действия на видео. Когда женщины приходили в себя, «гипнотизер» демонстрировал им фрагменты видеозаписи и требовал денег, в противном случае обещая выложить видео в Интернет.

Тэги: Львов, секс, Закарпатье, криминал, вымогательство, интимная жизнь, Национальная полиция Украины, новости Украины

Комментарии

Статьи

05.08.20 21:51

Украина на дне: предварительные экономические итоги коронавирусного бардака

Автор: Александр Карпец

Интервью

31.07.20 11:17

Борис Таршис: Есть куча классного украинского рэпа и рока. А украинских Шаинских и Крылатовых — нет...

Автор: Мария Сидорчук

Колонка автора
05.08.20 12:21

Битва за Днепр. Остался ли у Зе-команды выбор?

Автор: Виктор Даль

Дайджест

Днепр серьезно болен: что происходит с крупнейшей рекой, дающей украинцам 2/3 питьевой воды
04.08.20 15:25

Днепр серьезно болен: что происходит с крупнейшей рекой, дающей украинцам 2/3 питьевой воды

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Николаевском порту хранили селитры больше, чем рвануло в Бейруте

В Николаевском порту хранили селитры больше, чем рвануло в Бейруте
06.08.20 14:51
715
Последние новости
06.08.20 15:40

В Гидропарке иностранец расстрелял охранника клуба
06.08.20 15:30

В УПЦ назвали действия властей Золочева «провокацией межрелигиозных конфликтов»
06.08.20 15:08

В Харьковской области ребенок погиб на песчаном карьере
06.08.20 15:06

На Закарпатье банда под руководством женщины шантажировала людей интимными видео
06.08.20 14:51

В Николаевском порту хранили селитры больше, чем рвануло в Бейруте
06.08.20 14:30

Митрополит Онуфрий расскажет, что помогает обрести смысл жизни
06.08.20 14:07

В Индии прошли рекордные за полстолетия дожди
Фото и Видео
В Харьковской области ребенок погиб на песчаном карьере
В Харьковской области ребенок погиб на песчаном карьере
В Харьковской области ребенок погиб на песчаном карьере
В Харьковской области ребенок погиб на песчаном карьере
На Закарпатье банда под руководством женщины шантажировала людей интимными видео
На Закарпатье банда под руководством женщины шантажировала людей интимными видео
В Индии прошли рекордные за полстолетия дожди
В Индии прошли рекордные за полстолетия дожди
Под Киевом спор двух водителей перерос в стрельбу. Ранена девушка
Под Киевом спор двух водителей перерос в стрельбу. Ранена девушка
«Один из самых мощных неядерных взрывов»: в Сети появились фото порта Бейрута из космоса
«Один из самых мощных неядерных взрывов»: в Сети появились фото порта Бейрута из космоса
На окраине Киева раскрыли жуткое преступление (18+)
На окраине Киева раскрыли жуткое преступление (18+)
В центре Львова мужчина публично мыл в фонтане свой половой орган
В центре Львова мужчина публично мыл в фонтане свой половой орган
На Запорожье живодеры издевались над животными и снимали с ними порноролики
На Запорожье живодеры издевались над животными и снимали с ними порноролики
Мэр одного из российских городов опозорился, пытаясь натянуть защитную маску на глаза
Мэр одного из российских городов опозорился, пытаясь натянуть защитную маску на глаза
Полиция повязала иностранца, которого обвиняют в развращении маленьких девочек
Полиция повязала иностранца, которого обвиняют в развращении маленьких девочек
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.