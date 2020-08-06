На Закарпатье банда под руководством женщины шантажировала людей интимными видео

Главное: На Закарпатье задержана группа преступников, которые вымогали у пострадавших $2 тыс. под угрозой опубликования интимного видео.

Детали: Закарпатские правоохранители задержали группу вымогателей, в состав которой входила 29-летняя женщина. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, работники оперативного подразделения полиции Закарпатья получили информацию о том, что в областном центре «работает» группа вымогателей, которые шантажируют местных жителей и требуют от них денежные средства.

В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что трое жителей Львовщины спланировали схему по незаконному заработку. Главным действующим лицом была 29-летняя женщина. согласно плану злоумышленников, женщина знакомилась с мужчинами, соблазняла их, и когда дело доходило до интима, в разгаре процесса в помещение врывались сообщники девушки и начинали снимать все на камеру.

После этого мужчине, которого «поймали с поличным», предлагали откупиться, заплатив $2 тыс. В противном случае злоумышленники угрожали распространить видео среди родных жертвы и публично, через социальные сети.

Полицейские, разработали схему операции по задержанию преступников и, при силовой поддержке роты полиции особого назначения 5 августа прекратили преступную деятельность.

Вымогателям предъявлено подозрение по статье о вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В тему: 9 марта 2010 года сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУВД по Новосибирской области задержали мужчину, который, выдавая себя за колдуна, насиловал жертв, записывая свои действия на видео. Когда женщины приходили в себя, «гипнотизер» демонстрировал им фрагменты видеозаписи и требовал денег, в противном случае обещая выложить видео в Интернет.