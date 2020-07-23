Полтавский захватчик отпустил полицейского и убежал в лес

Главное: Роман Скрипник, который взял в заложники полицейского в Полтаве, отпустил его. Сейчас он скрывается в лесах.

Детали: Захватчик Роман Скрипник отпустил полицейского и сейчас скрывается. Он прячется в лесу Решетиловского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области в своем Facebook.

«Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника. Заложник освобожден. Он невредим», — говорится в сообщении.

Представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко проинформировал, что операция по обезвреживанию захватчика продолжается.

«Продолжается операция, целью которой является обезвреживание злоумышленника. Злоумышленник является неоднократно судимым за кражи и другие преступления, связанные с наркотиками. Но для того, чтобы окончательно снять все риски повреждения других лиц, операция продолжается... Информации о вреде здоровью заложника нет», — сказал он.

Спикер также заверил, что пока нет существенной угрозы жизни граждан.

Отметим, что Роман Скрипник в соцсетях активно делился фотографиями, сделанными в 2015 году, когда он служил в АТО.

Так, на снимках, выложенных «Вконтакте», Роман позирует в камуфляжной форме и с оружием.

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