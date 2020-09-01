Богдан Михайличенко: яркий бельгийский дебютант

Пока мы рассказывали о лучших украинских футболистах, выступающих за рубежом, этот список, хотелось бы верить, пополнился еще одним классным футболистом.

Летом ряды «Андерлехта» пополнил Богдан Михайличенко, который сразу же пробился в основу. К Богдану могу быть необъективен, поскольку сразу, как только увидел его в юношеской команде «Динамо», полюбил этого футболиста. Появилась уверенность, что этот парень в футболе может добиться многого. Мне очень жаль, что в родном клубе его недооценили, и Хацкевич настоял, что Караваев для попадания в Лигу чемпионов-2019/20 ему позарез нужен и ради него можно пожертвовать столь талантливым футболистом. Хотя, кто его знает, как бы сложилась карьера Богдана, если бы он не подписал полноценный контракт с «Зарей».

Ладно, что было, то прошло. Поговорим о том, что есть и что может быть.

Легендарный игрок «Андерлехта», ставший очень успешным тренером, Френки Веркотерен, который, к слову, сам играл на левом фланге (в полузащите) видел в Богдане игрока стартового состава. И Михайличенко сразу отблагодарил тренера за доверие, забив в дебютном матче за «Андерлехт», а заодно и в дебютном матче в чемпионате Бельгии и попав в символическую сборную тура по версии сразу двух крупнейших бельгийских изданий.

Однако после того матча, выигранного «Андерлехтом» 3:1 (у «Сент-Трюйдена») Веркотерен неожиданно подал в отставку. О его конфликте со знаменитым защитником Венсаном Компани (воспитанник «Андерлехта», талант которого раскрыл как раз Веркотерен, тогда тренировавший «Андерлехт», неоднократно становился чемпионом Англии с «Ман Сити». Помимо Компани, Веркотерен открыл и других звезд, например, Куртуа и де Брюйне, когда привел к чемпионству «Генк») писали задолго до этого. Компани уже брался тренировать «Андерлехт» на старте прошлого сезона, и у него ничего не получилось, после чего он отказался от должности играющего тренера и остался просто «играющим».

Еще чуть погодя, когда результаты «Андерлехта» не стали лучше и самый титулованный клуб Бельгии барахтался внизу таблицы, команду в роли спасателя принял Веркотерен. Вытянул ее в середину, но из-за прекращения чемпионата, который в Бельгии решили не доигрывать, «Андерлехт» впервые за долгие годы остался без еврокубков...

Конфликт Компани – Веркотерен базировался на многих вещах. Это и стратегия, и кадровые вопросы. Со стратегией всё просто: Веркотерен считает, что результат превыше всего, Компани полагает, что ради прогресса молодёжи результат не надо форсировать и сезон можно перетерпеть. Во многом отсюда возникли кадровые разногласия, которые касались практически всех линий на поле.

Однако после смены тренера (Компани закончил карьеру игрока и решил сосредоточиться на тренерской) изменения не коснулись Богдана. И при Венсане он по-прежнему регулярно выходит в стартовом составе. Вот только не забивает и больше не попадает в символические сборные тура. Последнее неудивительно, учитывая и кошмарные результаты «Андерлехта», который в трех матчах при Компани, не играя с лидерами бельгийского футбола, набрал лишь два очка.

Мне кажется, что перспективы Михайличенко в «Андерлехте», несмотря на уход тренера, который его приглашал, всё равно хороши. Компани, принимая команду, говорил, что собирается делать ставку на молодых игроков и хочет привить команде скоростной футбол.

Средний возраст стартового состава «Андерлехта» в последнем матче перед перерывом 23 года (при Веркотерене он приближался к 24-м годам). Михайличенко как раз 23. Да, он не воспитанник клуба, но он полноценный игрок «Андерлехта», который на него рассчитывает. О том, что Михайличенко –очень быстрый игрок говорить излишне. Как и сомневаться в его перспективах.

Так что, на мой взгляд, Богдан поступил абсолютно правильно, перейдя в бельгийский чемпионат, который, во-первых, в последние годы очень прогрессирует, во-вторых, тамошние клубы всегда славились умелой работой с молодыми игроками, да и сейчас делают ставку на молодежь, которой доверяют, а не усаживают на банку после первой грубой ошибки. Так что всё в руках Богдана...