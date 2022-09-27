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Блоги > Мир ждет худший с 1949 года обвал рынка

Мир ждет худший с 1949 года обвал рынка

Автор: Александр Гончаров
27.09.22 16:39
117
Мир ждет худший с 1949 года обвал рынка

В этом глобальном экономическом кризисе всех спасти не удастся, кем-то придется пожертвовать. И процесс этот уже запустился, о чём сообщают ведущие западные эксперты и аналитики, опираясь на конкретные цифры и факты. Выводы делайте сами.

Итак, аналитики Банка Англии заключили, что Великобритания вошла в рецессию, а также по оценкам ведущих экспертов госдолг благополучной Франции в ближайшее время превысит отметку в 3 (!) трлн евро. Ну, а немецкие автомобильные компании уже начали сокращать свои производства в Европе и переносить их в США и КНР (вероятнее всего, металлурги и производители удобрений вообще закроют свои предприятия в Европе, далее вслед за переносом производств последует и наиболее образованная часть рабочей силы, ставшая безработной). Это и не удивительно, т.к. сейчас цена энергии, например, в Евросоюзе и США отличается почти в 6 раз.

В итоге, как отмечает издание «The Wall Street Journal»:

— экономика ЕС сильно ослабнет,

— финансовые ресурсы в размере до 9(!) трлн долларов США могут перетечь в Америку, равно как и высококвалифицированные европейские молодые люди эмигрируют в Соединенные Штаты.

Правда, и США не остаются островом счастья. Ведущие аналитики агентства «Bloomberg» были вынуждены признать: 2-х летние казначейские облигации США находятся в середине самой худшей полосы потерь с 1976 года. Вот кратко, что они написали в своём аналитическом исследовании: «Неделя за неделей обвал на рынке гособлигаций становится все хуже, и конца этому не видно... Политики указали, что они ожидают увеличение ставки ФРС США выше 4,5% и сохранить её на этом уровне, даже если это нанесет большой ущерб экономике».

В целом же по миру, согласно оценке инвестиционных аналитиков «Bank of America», рынки государственных облигаций находятся на пути к худшему году с 1949 года, когда Европа восстанавливалась из руин Второй Мировой войны. Таким образом, наступает худший с 1949 года обвал рынка государственного долга Запада.

Безусловно, много проблем накопилось и в нашей экономике из-за, прежде всего, широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Шоки от войны и глобального экономического кризиса оказались очень сильными для украинской экономики по издержкам и менеджменту, финансированию и росту госдолга. Фактически не осталось ресурса для инвестирования в реальный сектор экономики. Но даже в условиях войны нельзя сосредотачиваться только на дне сегодняшнем, т.е. на тактике. Нужна и стратегия, т.е. конкретные концепции и планы привлечения инвестиций на период 5-10 лет для восстановления украинских рынков.

Как уйти от драматического развития событий у нас в экономике?

Прежде всего, полностью поменять экономическую модель. А чтобы не допустить спада ВВП Украины и в следующем 2023 году, нужны

1) дополнительные меры, включая бюджетное стимулирование украинского бизнеса;

2) эффективные и сильные решения в денежно-кредитной политике;

3) необходимые институциональные и структурные реформы.

Только вместе это может дать желаемый результат. Мягких вариантов уже не осталось. Есть только более жесткие и горячие. А, как известно, на место постоянной нестабильности приходит страх. Страх за завтрашний день и будущее наших детей.

Первоисточник

Тэги: экономика, кризис, рецессия, геополитика

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