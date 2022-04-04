Разрешение на покупку алкоголя во время войны было ошибкой

Я должен сказать. Лицензия на продажу алкоголя была ошибкой.

С ужасом. Смотрел сегодня в Фоззи, как люди целыми грузовиками скупают тяжелый алкоголь. Не только бутылками или коробками — два или три телеграфа перевозили.

Почти все, кто стоял в очереди на кассе, покупали алкоголь в промышленных масштабах.

Может кто-то из власти решил, что люди сдержатся и возьмут на ужин бутылку белого сухого.

А жаль.

Оказалось, что они собирают алкоголь, как на всю жизнь.

Честно говоря.

Не понимаю кто и главная причина почему допустил, но во время войны не вижу аргумента — за.