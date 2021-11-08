Европу атакует хтоническая сила

При просмотре видео с польско-белорусской границы, в который раз поймал себя на мысли, что ближневосточные мигранты в Европу одержимы каким-то совершенно иррациональным чувством. При очевидности того факта, что пересекать границу проще в одиночку, они зачем-то демонстративно собираются в большие группы, кучкуются у границы, начинают бесчинствовать и «бодаться» с силовиками принимающей стороны.

Такое наблюдалось во время миграционного кризиса 2015 года в Европе. Нечто подобное устраивают и мигранты из стран Южной Америки в США.

С одной стороны, общеизвестно, что в толпе интеллект её членов снижается до уровня 7-летнего ребёнка. Но с другой, зачем они вообще собираются в толпы? Меня не покидает ощущение, что мигранты действуют не как совокупность разумных людей, а как хтоническая природная сила, вроде нашествия саранчи или набега полевых мышей на амбар.

Ну, а Лукашенко молодец — нашёл способ обратить эту хтоническую силу против своих «заклятых друзей» из числа западных соседей.

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