Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке

«Приватбанк» вводит ограничения на объемы операций с кредитными и дебетовыми картами физических лиц.

В частности, устанавливаются следующие лимиты на календарный месяц как для переводов по Украине, так и за границу:

— для отправителя — 100 переводов по Украине и 25 международных;

— для получателя — 100 переводов по Украине и 30 международных.

Ну что же.... «Верной дорогой идете, товарищи!». Прямиком в кэш и бартер. С одновременным снижением и так падающих объемов депозитов физ.лиц в банках.

Данное решение свидетельствует о том, что:

1) Мельчайших предпринимателей пытаются загнать в ФОП, которым впереди светит обязательной РРО для всех торговых операций. Как уже неоднократно писали и говорили все вменяемые эксперты — это путь к «черному рынку» и росту коррумпированности фискалов и поцов (экс-менты)

2) Вводится, де-факто, еще один налог для бедных, так как мелкими переводами с карты на карту занимались именно они

3) Банковская карта — ЭТО НЕ ДЕНЬГИ! И те, кто до сих пор был убежден в обратном... тот ЛОХ!

4) Вскоре увеличится комиссия за снятие наличных в банкоматах

5) ГосБюджетные финансы поют романсы не смотря на уже двузначную официально признанную инфляцию, благодаря которой доходы госбюджета опережают плановые показатели. Но... расходы бюджета растут еще быстрее, а потому... денег нет, но вы держитесь!

6) Диджитализация всего и вся — это банальный «развод» все тех же лохов на деньги. С чем всех и поздравляю!

7) Только «уход в кэш» и работа на совершенно «черном рынке» без пересечений с «белым» и «серым» — это спасение для еще хоть как-то трепыхающегося МСБ (ну или массовый протест с риском перехода в очередной Майдан)

Примечательно, что данная инновация появилась именно сейчас, 15 октября, в день, когда даже самому большому оптимисту должно было стать ясно, что подготовка к отопительному сезону — провалена, но Кабмин как ничего не делал, так и не собирается делать по этому поводу. И буквально через неделю все тот же Кабмин вводит ограничения на пассажирские перевозки между областями, что существенно усложнит логистику для все того же МСБ.

Наверное, единственными бенефициарами такого решения станут службы перевода наличности и почтовые операторы. Надолго ли?...

Первоисточник