Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?

Ответственный по вопросам монашества Львовской Архиепархии УГКЦ иеромонах Юстин Бойко сделал публичное обращение к Супрун, призвав ее извиниться перед всеми верующими. Он указал, что Супрун является прихожанкой УГКЦ, а ее заявление о поддержке ЛГБТ и того, чтобы ЛГБТ-пары усыновляли детей противоречит учению Католической церкви. Но на самом деле вопрос намного глубже чем может показаться на первых взгляд, и намного глубже чем это хочет показать Бойко.

Дело в том, что Супрун не просто одна из многих верующих УГКЦ. Она пришла в кресло министра здравоохранения именно из Украинского католического университета, и руководство этой структуры, которой управляет иерарх УГКЦ Борис Гудзяк, теснейшим образом ее поддерживало все это время.

И дело не только в том, что Гудзяк и Супрун оба являются американцами. Нет, дело в том, что Украинский католический университет, который, кстати, сыграл ключевую роль в организации госпереворота 2014 года, большую часть финансирования получает из США и Канады. А среди спонсоров этого заведения крупные фонды, в том числе такие как фонд Сороса.

Ввиду этого в самом университете регулярно возникали скандалы на эту тему. Об этом прямо писал бывший сотрудник УКУ американец Александр Сич, который после преподавательской практики в этом заведении писал о том, что был потрясен размахом поддержки ЛГБТ в стенах этого католического университета.

Безусловно, свой отпечаток на происходящее сделала давняя дружба Бориса Гудзяка с главой Демпартии США Хиллари Клинтон. Всем известно, что представители Демпартии США являются ярыми сторонниками ЛГБТ-сообщества, и поэтому ничуть не вызывает удивления тот факт, что ряд сотрудников УКУ потом появлялись на гей-парадах или делали записи в поддержку ЛГБТ.

Поэтому, Супрун просто продолжает действовать в рамках политики УКУ, который хочет он этого или нет — вынужден отрабатывать денежки Сороса и других спонсоров.

Ввиду этого товарищу Юстину Бойко следовало бы изначально обращаться к Гудзяку, но делать он этого не станет.

Почему?

Ну, во-первых, это имиджевый удар по УГКЦ.

Во-вторых, когда в УКУ разбирались со скандалами на сексуальной почве, то в дело вмешался глава УГКЦ Святослав Шевчук (ведь многие деньги, выделенные на программы УКУ идут также в УГКЦ) и заявил, что все заявления священников и верующих УГКЦ с обвинениями против УКУ подобны стрелам диавола. Попросту сразу обозначил, что все выступающие против УКУ будут рассматриваться как враги церкви.

Поэтому Бойко, который тогда выступал среди прочих с заявлениями против УКУ, сейчас боится это делать и ограничился формальным обращением к Супрун, делая вид, что не понимает откуда дует ветер...

Это так смело, товарищ Юстин! Говорить о том, что вы защитник церкви и при этом трусливо умалчивать о корне проблемы... да вы прям герой!

На фото — иерарх УГКЦ глава УКУ Борис Гудзяк и Ульяна Супрун — типичное фото их встреч.

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