Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?

Ответственный по вопросам монашества Львовской Архиепархии УГКЦ иеромонах Юстин Бойко сделал публичное обращение к Супрун, призвав ее извиниться перед всеми верующими. Он указал, что Супрун является прихожанкой УГКЦ, а ее заявление о поддержке ЛГБТ и того, чтобы ЛГБТ-пары усыновляли детей противоречит учению Католической церкви. Но на самом деле вопрос намного глубже чем может показаться на первых взгляд, и намного глубже чем это хочет показать Бойко.

Дело в том, что Супрун не просто одна из многих верующих УГКЦ. Она пришла в кресло министра здравоохранения именно из Украинского католического университета, и руководство этой структуры, которой управляет иерарх УГКЦ Борис Гудзяк, теснейшим образом ее поддерживало все это время.

И дело не только в том, что Гудзяк и Супрун оба являются американцами. Нет, дело в том, что Украинский католический университет, который, кстати, сыграл ключевую роль в организации госпереворота 2014 года, большую часть финансирования получает из США и Канады. А среди спонсоров этого заведения крупные фонды, в том числе такие как фонд Сороса.

Супрун Гудзяк

Ввиду этого в самом университете регулярно возникали скандалы на эту тему. Об этом прямо писал бывший сотрудник УКУ американец Александр Сич, который после преподавательской практики в этом заведении писал о том, что был потрясен размахом поддержки ЛГБТ в стенах этого католического университета.

Безусловно, свой отпечаток на происходящее сделала давняя дружба Бориса Гудзяка с главой Демпартии США Хиллари Клинтон. Всем известно, что представители Демпартии США являются ярыми сторонниками ЛГБТ-сообщества, и поэтому ничуть не вызывает удивления тот факт, что ряд сотрудников УКУ потом появлялись на гей-парадах или делали записи в поддержку ЛГБТ.

Поэтому, Супрун просто продолжает действовать в рамках политики УКУ, который хочет он этого или нет — вынужден отрабатывать денежки Сороса и других спонсоров.

Ввиду этого товарищу Юстину Бойко следовало бы изначально обращаться к Гудзяку, но делать он этого не станет.

Почему?

Ну, во-первых, это имиджевый удар по УГКЦ.

Во-вторых, когда в УКУ разбирались со скандалами на сексуальной почве, то в дело вмешался глава УГКЦ Святослав Шевчук (ведь многие деньги, выделенные на программы УКУ идут также в УГКЦ) и заявил, что все заявления священников и верующих УГКЦ с обвинениями против УКУ подобны стрелам диавола. Попросту сразу обозначил, что все выступающие против УКУ будут рассматриваться как враги церкви.

Поэтому Бойко, который тогда выступал среди прочих с заявлениями против УКУ, сейчас боится это делать и ограничился формальным обращением к Супрун, делая вид, что не понимает откуда дует ветер...

Это так смело, товарищ Юстин! Говорить о том, что вы защитник церкви и при этом трусливо умалчивать о корне проблемы... да вы прям герой!

На фото — иерарх УГКЦ глава УКУ Борис Гудзяк и Ульяна Супрун — типичное фото их встреч.

Первоисточник

Тэги: США, гомосексуализм, Джордж Сорос, Ульяна Супрун, Украинский католический университет

Комментарии

Статьи

26.06.20 10:22

Уличные шакалы толкают Украину в пожар гражданской войны

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.06.20 20:10

Про потоп на западной Украине, бесконтрольную вырубку лесов и старые гуцульские грабли

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Украинская власть таки решила ввести цензуру в СМИ. Обновленный закон о медиа стал еще хуже
29.06.20 15:23

Украинская власть таки решила ввести цензуру в СМИ. Обновленный закон о медиа стал еще хуже

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Выдан ордер на арест Трампа

Выдан ордер на арест Трампа
29.06.20 17:02
289
Последние новости
29.06.20 17:02

Выдан ордер на арест Трампа
29.06.20 14:44

В Николаеве найдена застреленной жена депутата от «Батькивщины»
29.06.20 12:31

Стало известно, как именно Ефремов «убивает время» под домашним арестом
29.06.20 11:04

В небе над Польшей засекли НЛО
29.06.20 09:47

Появилось видео, как в Киеве безответственный водитель прямо на «зебре» сбил безответственного ребенка
29.06.20 08:55

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 29 июня 2020
28.06.20 21:30

В Украине отметили День иконы, примирившей три христианских церкви
Фото и Видео
В Николаеве найдена застреленной жена депутата от «Батькивщины»
В Николаеве найдена застреленной жена депутата от «Батькивщины»
В Николаеве найдена застреленной жена депутата от «Батькивщины»
В Николаеве найдена застреленной жена депутата от «Батькивщины»
В небе над Польшей засекли НЛО
В небе над Польшей засекли НЛО
Появилось видео, как в Киеве безответственный водитель прямо на «зебре» сбил безответственного ребенка
Появилось видео, как в Киеве безответственный водитель прямо на «зебре» сбил безответственного ребенка
На улице Крушельницкой в Киеве произошло новое ЧП
На улице Крушельницкой в Киеве произошло новое ЧП
В Израиле пара занялась сексом прямо в служебной машине ООН (18+)
В Израиле пара занялась сексом прямо в служебной машине ООН (18+)
Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Конституции, призвав научиться уважать закон
Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Конституции, призвав научиться уважать закон
Ученых не на шутку встревожили «зловещие щупальца» коронавируса
Ученых не на шутку встревожили «зловещие щупальца» коронавируса
Стала известна реакция Зеленского на мерзкий демарш «слуги народа» Третьяковой
Стала известна реакция Зеленского на мерзкий демарш «слуги народа» Третьяковой
В Шотландии произошла кровавая резня, среди пострадавших ‒ полицейский
В Шотландии произошла кровавая резня, среди пострадавших ‒ полицейский
Митрополит Антоний: Самый страшный вирус сегодня – информационный
Митрополит Антоний: Самый страшный вирус сегодня – информационный
fraza.com
Новости блогосферы
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.