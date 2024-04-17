Городской охотник (2024): трейлер и дата выхода новинки от Netflix

Франция пригласит Россию на годовщину высадки союзников в Нормандии, — СМИ

В Беларуси «вагнеровцы» готовят диверсантов для войны в Украине, — ЦНС

Очень странных муравьев нашли в Австралии

В работе Monobank снова произошел сбой

Москва может передать Ирану истребители и средства ПВО, — Washington Post

Продюсера фильма «Задача трех тел» приговорили к смертной казни

Джокер: Безумие на двоих (2024): трейлер и дата выхода сиквела с Леди Гагой

Полёт на Луну (2024): трейлер и дата выхода новинки со Скарлетт Йоханссон

16.04.24 16:31

В работе Monobank снова произошел сбой

16.04.24 12:23

В Минобороны сделали заявление о повторной ВВК для людей с инвалидностью

16.04.24 09:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 455 340 солдат

16.04.24 09:43

Джонсон намерен отдельно вынести помощь Украине

15.04.24 14:43

Норвегия обещает новейшее оружие для украинских F-16

15.04.24 13:54

Зеленский назвал «очень сложной» ситуацию на фронте

15.04.24 10:30

Байден и Конгресс пришли к соглашению о помощи Украине

15.04.24 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 454 420 солдат

12.04.24 14:54

В ОП отреагировали на информацию о «мирном плане» Турции

12.04.24 13:19

Звезды Голливуда потребовали от Конгресса поддержать помощь Украине