Зеленский анонсировал новые соглашения о безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новые договоры безопасности с партнерами на ближайшие недели. Речь идет, в частности, и об оборонной поддержке. Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Готовим новые соглашения по безопасности с нашими партнерами. Очень предметные», — сказал президент.

По его словам, соглашения касаются оборонной поддержки украинских воинов, а также совершенно конкретных финансовых гарантий для страны.

Напомним, названа страна, которая может следующей подписать соглашение о гарантиях безопасности с Украиной.