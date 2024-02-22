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Видео-Новости > Зеленский анонсировал новые соглашения о безопасности

Зеленский анонсировал новые соглашения о безопасности

Агата Кловская
22.02.24 12:22
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Зеленский анонсировал новые соглашения о безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новые договоры безопасности с партнерами на ближайшие недели. Речь идет, в частности, и об оборонной поддержке. Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Готовим новые соглашения по безопасности с нашими партнерами. Очень предметные», — сказал президент.

По его словам, соглашения касаются оборонной поддержки украинских воинов, а также совершенно конкретных финансовых гарантий для страны.

Напомним, названа страна, которая может следующей подписать соглашение о гарантиях безопасности с Украиной.

Тэги: Владимир Зеленский, соглашение о безопасности

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