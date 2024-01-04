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Видео-Новости > Поляки возобновили блокаду границы

Поляки возобновили блокаду границы

Агата Кловская
04.01.24 14:40
117
Поляки возобновили блокаду границы

Главное: Польские фермеры возобновили блокаду на границе. Участники акции протеста обещают пропускать три грузовика в час, без задержек — машины с гумпомощью и скоропортящимися товарами.

Детали: Польские фермеры возобновили блокировку пункта пропуска Медика — Шегини. Об этом сегодня, 4 января, с места происшествия сообщает Радио Свобода.

«Анонсируют, что протест продлится до 3 февраля. Обещают пропускать три грузовика в час, без задержек — скоропортящиеся машины с гумпомощью и скоропортящимися товарами. Легковые авто и автобусы двигаются в привычном режиме. Говорят, будут протестовать, пока польское правительство не подпишет гарантию выполнения их требований», — говорится в сообщении.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко подтвердил информацию и сообщил, что на этом направлении сейчас въезда в Украину на территории Польши ждут около 800 грузовиков. Он добавляет, что организаторы акции протеста не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.

В тему: Туск пообещал решить вопрос деблокады границы.

Тэги: Украина, граница, Польша, блокада, фермеры

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