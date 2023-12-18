Появилось видео, как плачет принц Уильям

Главное: Принц Уильям расплакался на публике. От смеха.

Детали: Принц Уильям привлек к себе внимание пользователей социальных сетей. Вместе с супругой Кейт принц Уэльский посетил Royal Variety Performance.

Стоит отметить, что это звездный это гала-вечер, который ежегодно проходит в Соединенном Королевстве при участии высокопоставленных членов британской королевской семьи

Во время выступления комика Тома Аллена принц Уильям не сдержался и заплакал от смеха, после чего принялся утирать слезы.

Эмоциональное видео:

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