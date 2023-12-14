ВСУ серьезно укрепляют оборону в Черниговской области

Главное: В Черниговской области строят две полосы обороны. Работы проводит гражданская организация, а военные инженеры наблюдают за этим и оказывают необходимую методическую помощь.

Детали: В Черниговской области на наиболее опасных направлениях оборудуются рубежи и позиции первой и второй полос обороны. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook в четверг, 14 декабря.

«Сегодня на Черниговщине, как и во всей Северной операционной зоне, ситуация стабильная и контролируемая. Однако на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны. Мы готовимся к сопротивлению и вместе с Черниговской областной военной администрацией принимаем меры по усилению нашей обороны», — написал он.

По его словам, если угроза будет расти, то на подготовленные рубежи прибудут войска и будут готовы адекватно реагировать на развитие ситуации.

Работы проводит гражданская организация. Военные инженеры наблюдают за этим и оказывают необходимую методическую помощь.

Генерал-лейтенант показал видео, на котором видно, как экскаватор роет траншею, а рабочие с помощью техники устанавливают противотанковые бетонные конструкции, известные как «зубы дракона».

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