В Киеве около железной дороги нашли нечто очень опасное

Главное: В Киеве у железной дороги нашли 20 кг ртути. Ее герметично упаковали и передали для последующей утилизации. Правоохранители устанавливают обстоятельства данного случая.

Детали: В Днепровском районе Киева было обнаружено 20 килограммов ртути. Об этом сообщило столичное управление ГСЧС во вторник, 14 ноября.

«В 12:52 в службу спасения поступило сообщение о емкости с неизвестным веществом возле железнодорожных путей. Прибыв на место, отделения химиков установили, что в металлической емкости находится около 20 кг ртути», — говорится в сообщении.

Указывается, что ртуть была герметично упакована и передана для дальнейшей утилизации.

Правоохранители будут устанавливать обстоятельства данного случая.

Судя по обнародованным фото и видео с места происшествия, ртуть находилась в обычном металлическом ведре.

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