У разведок Британии и США есть доказательства, что Китай готовит поставки оружия России

У американской и британской разведок есть доказательства того, что Китай готовится к предоставлению России летальной помощи для использования в войне против Украины. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает Reuters.

«Летальная помощь сейчас или будет поступать из Китая в Россию и на Украину, и я считаю это значительным событием», — заявил он.

Шаппс не предоставил доказательств в поддержку своего утверждения.

«Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в первые дни этой войны Китай хотел бы представить себя в качестве сдерживающего влияния на президента России Владимира Путина», — добавил он.

Напомним, Си Цзиньпин повторил призыв к «политическому решению» войны РФ против Украины.