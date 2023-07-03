В Украине запретили ртутные градусники

Главное: В Украине официально попал под запрет распространенный товар. Речь, в частности, идет о ртутных градусниках.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который делает Украину членом Минаматской конвенции о ртути. Эта конвенция запрещает производство продукции, содержащей этот токсичный металл. Об этом говорится в проекте закона № 0199.

Согласно документу, с 1 января 2024 года будет прекращено производство, импорт и экспорт продукции, содержащей ртуть. Также запрещается производство ацетальдегида, в котором ртуть или ее соединения используются в качестве катализатора.

Однако требования Минаматской конвенции о ртути не распространяются на продукцию, необходимую для защиты гражданского населения и использования в военных целях. В документе указано, что присоединение к конвенции не повлияет на деятельность оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ртуть является тяжелым металлом и широко использовалась в различных отраслях промышленности и научных исследованиях. Однако из-за ее токсичности она стала менее популярной в применении.

Примеры использования ртути:

— ртутные термометры, которые ранее широко применялись в медицине и промышленности. Однако из-за риска отравления и негативного влияния на окружающую среду они были запрещены во многих странах. Современные цифровые термометры безопаснее и стали альтернативой;

— ртуть использовалась в барометрах для измерения атмосферного давления. Однако из-за ее токсичности ее использование постепенно заменили электронными устройствами;

— ртуть применяется в некоторых химических исследованиях в качестве реагента или катализатора;

— она также используется в некоторых электролитических процессах, например в электролизе солей.

Важно отметить, что использование ртути было ограничено или запрещено во многих случаях из-за ее потенциальной вредности для людей и окружающей среды. Современные технологии и другие материалы широко используются для замены ртути во многих процессах.

В тему: Ученые заявили, что Тихий океан загрязнен ртутью.