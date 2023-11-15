В Киеве из-за прорыва трубы кипяток затопил улицу и подземный переход

Главное: В Киеве прорвало трубу с горячей водой. Затопило подземный переход.

Детали: В Киеве прорвало трубу с горячей водой ночью 15 ноября. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, на улице Саперно-Слободской. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Как сообщают в сети, кипяток залил всю улицу. Вода полностью затопила подземный переход. Пострадавших нет.

Как сообщили в КГГА, повреждение теплосети локализовано. Начаты ремонтные работы.

На время проведения ремонтных работ приостановлено теплоснабжение 9 жилых домов.

Восстановление централизованного отопления и горячего водоснабжения ожидается в течение суток после завершения ремонта.

Также отмечается, что повреждение произошло около полуночи, вызвав проседание грунта и утечку теплоносителя наружу.

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