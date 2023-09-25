Адам Кадыров жестоко избил Никиту Журавеля, который сжег Коран

Главное: Сын главы Чечни Адам Кадыров избил, арестованного за сожжение Корана, Никиту Журавеля.
Детали: Глава Чечни Кадыров опубликовал видео, как его сын Адам избил в СИЗО мужчину, арестованного за сожжение Корана.
Главное: Сын главы Чечни Адам Кадыров избил, арестованного за сожжение Корана, Никиту Журавеля.
Детали: Глава Чечни Кадыров опубликовал видео, как его сын Адам избил в СИЗО мужчину, арестованного за сожжение Корана.
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