Адам Кадыров жестоко избил Никиту Журавеля, который сжег Коран

Главное: Сын главы Чечни Адам Кадыров избил, арестованного за сожжение Корана, Никиту Журавеля.

Детали: Глава Чечни Кадыров опубликовал видео, как его сын Адам избил в СИЗО мужчину, арестованного за сожжение Корана.

Еще в конце августа этот факт признали соратники Кадырова и похвалили его 15-летнего сына и заявили, что «он показал пример патриотизма».

Тюрьму Адам Кадыров посещал вместе с отцом, который сегодня опубликовал видео избиения и тоже похвалил сына.

«В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал. Уважаю его выбор», — заявил глава Чечни, публикуя ролик.

Он сказал, что «гордится» тем, что сделал сын.