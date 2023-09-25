Mötley Crüe: на концерте группы прогремели выстрелы

Главное: Стрельба произошла во время концерта группы Mötley Crüe. Инцидент произошел в Оклахоме.

Детали: В американской Оклахоме произошел неприятный инцидент. Во время ярмарочного концерта популярной рок-группы Mötley Crüe случилась стрельба.

Об этом поведал солист коллектива Винс Нил, который стал свидетелем произошедшего вместе с остальными музыкантами.

Певец рассказал: «Нам сказали пройти в гримерку. Там стреляли по людям. Спасибо поклонникам за понимание».

Правоохранители говорят, что перестрелка вспыхнула во время ссоры между двумя группами людей, в ходе которой был ранен один человек.

Остальные гости ярмарки разбежались по сторонам в поисках безопасного места.

Копы уже взяли под стражу двух подозреваемых, но затем одного из них освободили.

Впрочем, несмотря на криминал, Mötley Crüe все же сыграли часть песен.

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