В огне (2023): дата выхода и трейлер фильма о мальчике со сверхспособностями

Главное: Появился трейлер фильма «В огне». По сюжету психиатр ухаживает за мальчиком с необъяснимыми способностями.

Детали: Вышел первый трейлер паранормального триллера «В огне» с Эмбер Херд в главной роли.

По сюжету фильма «В огне» психиатр ухаживает за мальчиком с необъяснимыми способностями и разжигает войну между наукой и религией.

Фильм «В огне» выйдет 13 октября 2023 года.

Трейлер «В огне» (2023):