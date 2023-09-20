В Сочи неизвестный беспилотник атаковал нефтебазу

Главное: В Сочи на нефтебазе «Роснефтм» произошел пожар. Причина возгорания — удар неизвестного дрона-камикадзе.

Детали: В среду, 20 сентября, в российском городе Сочи после взрыва вспыхнул пожар недалеко от аэропорта — загорелся резервуар с дизельным топливом. Об этом сообщают местные паблики и губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев.

По предварительным данным, пожар произошел на нефтебазе «Роснефти», площадь возгорания — 96 квадратных метров.

«В Адлерском районе Сочи ранним утром загорелся резервуар с дизельным топливом... По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники», — рассказал губернатор.

ТГ-канал Mash пишет, что причина пожара — удар дрона-камикадзе.

Российское издание Baza пишет, что сотрудники спецслужб собирают обломки беспилотника, который атаковал склад ГСМ в Сочи.

Удар произошел около 5 утра. Судя по видео, перед взрывом был слышен характерный звук БПЛА, говорится в сообщении.

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