Опубликовано видео освобождения Клищеевки от оккупантов

Главное: Штурмовики показали бой за освобожденную Клищеевку. На кадрах видно, как украинские бойцы уничтожают вражеские танки, ведут уличное сражение и обнаруживают месторасположение оккупантов.

Детали: Украинские защитники показали, как выбивали врага из села Клещиевка Донецкой области. Видео одного из эпизодов боя опубликовала пресс-служба МВД Украины.

«Бой за Клещиевку глазами штурмовиков бригады „Лють“ Гвардии наступления», — коротко подписали видео в МВД.

На кадрах видно, как украинские бойцы уничтожают вражеские танки, ведут уличное сражение и обнаруживают месторасположение оккупантов.

В тему: В Минобороны подтвердили освобождение Клищеевки от оккупантов.