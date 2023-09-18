В Минобороны подтвердили освобождение Клищеевки от оккупантов

Главное: Анна Маляр подтвердила, что в течение последней недели украинские бойцы кроме Андреевки освободили также Клищеевку.

Детали: На прошлой неделе украинским бойцам удалось деоккупировать Андреевку и Клищеевку. В целом Вооруженные силы Украины за время контрнаступления освободили уже 51 кв. км территории на Бахмутском направлении. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

«На Бахмутском направлении, это наше направление наступления на востоке, в течение прошлой недели были освобождены два населенных пункта: Андреевка и Клищеевка», — сказала Маляр.

По ее словам, за период контрнаступления под Бахмутом освобождено уже 51 кв. км территории. В частности, за прошедшую неделю украинские бойцы освободили еще 2 кв. км.

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