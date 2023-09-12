HeyGen: нейросеть переводит видео на иностранный язык с имитацией мимики и голоса

Главное: В Сети вирусятся образцы видео, переведенные с помощью нейросети HeyGen. Она имитирует голос и подгоняет мимику.

Детали: Нейросеть HeyGen переводит ролики на иностранный язык, имитируя голос и подгоняя мимику говорящего под озвучку.

В Сети уже вирусятся наиболее удачные образцы видео, переведенные с помощью HeyGen.

«Мы на седьмом небе от счастья от реакции на наш запуск видеоперевода! Спасибо!» — пишут разработчики проекта HeyGen в соцсетях.